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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : بأمر من الملك سلمان يتم تنفذ اعدام القحطاني .. لهذا السبب الصادم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت وزارة الداخلية ت وزارة الداخلية السعودية ، امس ، تنفيذ حكم القتل قصاصاً في هادي القحطاني، الشهير بهادي بن كدمة، وهو أقدم سجين سعودي نفذ جريمة قتل في مدينة أبها، وذلك بطعن الضحية بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته، في جريمة وقعت إثر خلاف بين الجاني والضحية. وبحسب بيان الداخلية: “أقدم هادي بن سعود بن مهدي القحطاني، على قتل مهدي بن هادي بن معيض القحطاني، وهما سعوديان، وذلك بطعنه بخنجر عدة طعنات نتج عنه وفاته إثر خلاف بينهما”. وتابع البيان: “بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص”. وأضاف البيان: “أيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهم، وأيد ذلك من مرجعه، وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد ذلك من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني هادي بن سعود بن مهدي القحطاني اليوم الثلاثاء بمدينة أبها بمنطقة عسير”.

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