شكرا لقرائتكم خبر عن فنان شهير يحصل على هذا مبلغ الخيالي مقابل ظهور زوجته بهذا الشكل المهين على الهواء والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:52 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن مبلغ مالي خيالي حصل عليه فنان شهير مقابل إظهار زوجته بشكل غير محترم على الهواء.

58593672



وقالت تقارير صحفية إن ويل سميث حصل على مبلغ ضخم مقابل اعتراف زوجته جادا بينكيت بخيانته مع رجل آخر على الهواء في حلقة تلفزيونية.

Advertisements

وحصل سميث على مبلغ يصل إلى 45 مليون دولار نظير هذه الدقائق التي سمع فيها اعتراف زوجته.

58593672