شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : فيديو فاضح لبطل مسلسل "أرطغرل" وهو سكران برفقة حبيبته ..ماحدث هز الوسط الفني وصدم المتابعين !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب للممثل التركي أنجين التان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" وهو بحالة سكر مع حبيته السابقة الممثلة أوزجي أوزبرينتش.

ورصد (أحداث نت)، الفيديو أثناء تداوله بإحدى حسابات موقع "إنستغرام"، يظهر فيه "التان" من الملهى الذي كان يسهر فيه برفقة حبيبته وهو يترنّح ويقترب ليستقلّ سيارة أجرة أخرى غير التي طلبها

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الفيديو الذي يعود تاريخه إلى بدايات أنجين، أثار استياء محبّيه معربين عن عدم رغبتهم بنشر فيديو قديم يسيء للنجم المحبوب وخصوصاً مع اقتراب بدء عرض مسلسله الجديد "الرصاصة"، إضافة أن علاقته مع أوزجي انتهت منذ سنوات وهو حالياً متزوج ولديه ولدان.

وارتبط أنجين بالممثلة أوزجي أوزبرينتش لمدة خمس سنوات وانتهت علاقتهما بسبب رفض أوزجي الزواج منه لأنها لم تكن مستعدة للزواج في ذلك الوقت.

يذكر أن ملايين من المشاهدين والمتابعين تترقب موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 الموسم الثاني، وذلك بعد أن انتهت حلقة المؤسس عثمان بن ارطغرل السابعة والعشرين بنهاية نارية بعد سقوط القلعة في أيدي قبيلة الكاي.