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صنعاء - ياسمين الخيامي - كيف ردت السعودية هند القحطاني على متابعة تمنت الموت لها تحت سيارتها؟ (فيديو)

تعرضت الناشطة السعودية هند القحطاني، لهجوم عنيف من قبل جمهورها على السوشيال ميديا بعد إساءتها هي وابنتها الصغرى للحجاب، كما تسبب ذلك في نشوب مشادة عنيفة نشبت بينهما وبين متابعة تمنت لها الموت أثناء استقلالها سيارتها الجديدة هي وأطفالها .

وقالت هند في مقطع فيديو بثته عبر سناب شات “أنا قلبي طيب وما أحب أدعي على اللي ينتقدوني ..أنا لو بالسعودية في شهرتي هاد والله كانوا احتفلوا بيا كثير ..أنا البنات يشوفوني يصرخون من الفرحة ..أنا رقم واحد بالشرق الأوسط متابعة”.

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وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، ومن بينهم متابعة علقت: “إحنا ما بحاجة لدعاويكي إن شاء الله جعل السيارة تقضي عليكي يا حقيرة”، لتنفعل هند القحطاني وتعلق “هاد واحدة من النماذج القذرة ياللي بقولكم عليها هادي إنسانة حقيرة وزبالة تتمني ليا الموت يا حقودة أنا عندي 4 أطفال وتتمني هاد لي ..كل هاد عشان مو لبسه حجاب ..شو دخل الحجاب بالإنسانية ..الإيمان بالقلب وفي ناس محجبة ولا عنرهم إنسانية وأخلاق”.

كما ردت ابنتها علي المتابعة: “انتي إنسانة حقودة إن شاء الله تكوني إنتي اللي تحت السيارة .. إنسانة وقحة.. حجاب شو والله في ناس محجبين ووقحين ومو عندهم أخلاق بالمرة”، لينضم ابنها معاذ قائلا: “شو سوت أمي لكم حتى تفعلوا كل هاد وتتمنوا مثل هذه الأمنية؟”.

وسبق وقالت السعودية هند القحطاني، إنها تتمنى لو دخلت مجال الغناء حتى لو على صعيد أن تكون “مؤدية”، داعية الشعراء والمنتجين إلى التعاون معها؛ كي تُزهر موهبتها الغنائية

وأضافت هند القحطاني – في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق سناب شات، في معرض ردها على أحد متابعيها عن إمكانية احترافها الغناء- أنها تتمتع بصوت قوي مردفة: “لو غنيت راح أصير هيفاء وهبي السعودية”.

وشبهت هند القحطاني بداياتها في عالم الشهرة بـ “بدايات” الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في عالم الغناء، وأنه لا مانع من أن تأتي النهاية بأن تصبح مثلها وتغني.

واستطردت القحطاني قائلةً: “وجه المقارنة بيني وبين هيفاء وهبي أنها لما طلعت صار اللي يسوى واللي ما يسوى يتكلم فيها الكل بيشتهر على أكتافك يا هيفاء وأنا الحين صار معي نفس الشيء اللي يسوى واللي ما يسوى عاوز يشتهر على حس هند القحطاني”.

وتابعت الناشطة السعودية المثيرة للجدل: “المشكلة إنو الحمد لله الحين من مشاهير الصف الأول أعلى القائمة نمبر وان.. لأ واللي يجوا يحطون راسهم براسي يعني مافي مجال للمقارنة يعني ما تستحون”.

وبيّنت هند: “لو إنهم مشهورين كان نقول معلش إيش هالغباء إيش هاتلطلع اللي مرة لفوق كل واحد يعرف قدر نفسه.. صار يحدث معي نفس اللي حصل مع هيفاء وهبي كانت الضعيفة يجونك نساء مغمورات غير معروفات وينهم ووين هيفاء حاطين راسهم براسها مو مصدقين إنها انشهرت وهما لأ وهؤلاء ينشهرون شوي وبعدين يطيرون ينتهون”.