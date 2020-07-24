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صنعاء - ياسمين الخيامي - انتحار نجمة عالمية في بث مباشر على الفيسبوك.. وعند فحص الجثث كانت الصدمة .. شاهد من تكون؟؟ (صور)

انتحار نجمة عالمية في بث مباشر على الفيسبوك.. وعند فحص الجثث كانت الصدمة .. شاهد من تكون؟؟ (صور) انتحار نجمة عالمية في بث مباشر على الفيسبوك.. وعند فحص الجثث كانت الصدمة .. شاهد من تكون؟؟ (صور) =========================================================== جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: خطير للغاية .. احذر تناول البطيخ اذا كنت تعاني من هذه الامراض .. سم قاتل عاجل .. صدور قرارات عسكرية جديدة تقضي بإحالة عدد من الضباط للمجلس التأديبي ( الأسماء ) بعد تنبؤها بشأن كورونا..فلكية شهيرة تفجر مفاجأة: سينتهي الوباء ولكن ستظهر أحداث أكثر رعبا وستغير العالم وتقلبه راسا على عقب (فيديو) لذيذ وشهي وطعمه رائع..لكن تناوله بشكل مفرط يحوله الى سم قاتل يدمر صحتك وصحة كل أفراد عائلتك صوت مزعج في سطح المنزل والعائلة اعتقدت انها خلية نحل..وحين صعدوا للسطح كانت المفاجئة المرعبة التي جعلتهم يغادرون منزلهم فورا ويستدعون الشرطة بعد دخول الملك سلمان الى المستشفى للعلاج..الرئيس هادي يتلقى طلب بمغادرة الرياض بشكل نهائي فتاة عربية تمنى الزعيم "جمال عبدالناصر" الزواج منها لكن اسرتها رفضته عندما طلب يدها..لن تصدق ماذا فعل عبد الناصر في جنازة هذه الفتاة عندما توفت فتاة من هذه المحافظة الجنوبية من "وسط غرفة مظلمة" تبث مقطع فيديو صدم كل ابناء الجنوب..شاهد "فيديو جريء" ترحيل 3 فئات من المغتربين وعدم تجديد اقامتهم حنى لو كانت اقامة نظامية ولن يسمح لهم بالعودة الى الاراضي السعودية نهائيا جريمة شرف أخلاقية تهز دولة خليجية ثرية..والضحية طفل أوروبي عمره 8 سنوات فقط ( صورة ) وفاة فنان مصري كبير بعد سهرة صاخبة..والنجم ‘‘عادل إمام’’ ينهار ويدخل في نوبة بكاء حادة.. شاهد من يكون ( 3 صور) هل تذكرون نجم طيور الجنة الوليد مقداد..شاهد صورته مع خطيبته وهي ترتدي هذا الزي الملفت..والمفاجئة من هي خطيبته (صورة ) المملكة تباغت الجميع وتوجه صفعة مدوية للرئيس عبد الفتاح السيسي في قضية المقاول محمد علي وتتخذ هذا القرار الخطير واخيرا الدلوعة الكوييتة حليمة بولند في قبضة الشرطة بهذه التهمة الخطيرة..لن تصدق ردة فعلها عندما قبضت عليها الشرطة Advertisements إحذر:.. غسل الدجاج بالماء قبل الطهي لأنها تتحول إلى سم قاتل قد يقضي عليك. أخطر معلومات عليك معرفتها بشأن فيروس الورم الحليمي الذى يدمر القدرة لدى الرجال وماذا يجب أن تفعل إذا أصابك وماذا يفعل بالنساء؟.(صور) السلطات السعودية تمنح المخالفين مهلة 3 اسابيع فقط لمغادرة البلاد بشكل نهائي خاصة اولئك الذين لم تمدد تأشيراتهم..وتحذر من عقوبات صارمة وردنا الان:بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي والحزن يسيطر على كافة مدن المملكة وكالة الانباء الفرنسية تباغت الجميع وتكشف عن عقوبة الاعدام شنقا لهذا الرئيس العربي قبيل عيد الاضحى المبارك رصاصات غادرة تنهي حياة الملك الاردني اثناء توجهه للصلاة في المسجد ( صورة ) فاكهة لذيذة الطعم ورخيصة الثمن اذا تناولتها على الريق او قبل النوم فستحميك من مرض قاتل لاشفاء منه وايضا تخلصك من 3 أمراض خطيرة الجوازات السعودية تباغت هذه الفئة من المغتربين وتعلن رسميا انها لن تجدد إقاماتهم وستقوم بترحيلهم بصورة نهائية من الأراضي السعودية ملعقة واحدة من هذا السائل على الريق او قبل النوم تنقي الدم من السموم وتوقف العجز لدى الرجل وتضبط نسبة السكر وتعتبر محاولة الانتحار الأخيرة من إيكاترينا ألكسندروفسكايا، والتي وضعت حدا لحياتها، لم تكن الأولى، فقد سبق لألكسندروفسكايا الإقدام على محاولة الانتحار بسبب الاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها،، في وقت سابق. الجنسية الأسترالية

وتعتبر محاولة الانتحار الأخيرة من إيكاترينا ألكسندروفسكايا، والتي وضعت حدا لحياتها، لم تكن الأولى، فقد سبق لألكسندروفسكايا الإقدام على محاولة الانتحار بسبب الاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها،، في وقت سابق. الجنسية الأسترالية انتحار جوناثان بيلي في بث مباشر على «فيسبوك» ثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ من العمر 50 عاما، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع «فيسبوك»، وسط انتقادات كثيرة للموقع بسبب بث الواقعة الصعبة. وكان جوناثان بيلي بث فيديو لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقف جوناثان، بحسب ما ذكر «سكاي نيوز» عربية. وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، وقام المتابعون بإخطار «فيسبوك» بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر، وفق أشخاص شاهدوا الفيديو. ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه. ووفق تقارير، فإن «فيسبوك» تعرض لانتقادات لاذعة عقب الحادث، لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا. انتحار جوناثان بيلي في بث مباشر على «فيسبوك» ثرت قوات الشرطة في نيوكاسل ببريطانيا على جثة جوناثان بيلي البالغ من العمر 50 عاما، وذلك بعد انتحاره في بث مباشر على موقع «فيسبوك»، وسط انتقادات كثيرة للموقع بسبب بث الواقعة الصعبة. وكان جوناثان بيلي بث فيديو لانتحاره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث لم تفلح دعوات العشرات ممن شاهدوا الفيديو لوقف جوناثان، بحسب ما ذكر «سكاي نيوز» عربية. وأعلم بيلي متابعيه بأنه قرر إنهاء حياته قبل البدء ببث عملية انتحاره، وقام المتابعون بإخطار «فيسبوك» بما يحدث، إلا أن البث المباشر استمر، وفق أشخاص شاهدوا الفيديو. ولم ينجح المسعفون في إنقاذ بيلي بعدما تلقوا اتصالات من متابعي البث المباشر، تفيد بإقدامه على الانتحار، وضرورة التوجه لمكان سكنه. ووفق تقارير، فإن «فيسبوك» تعرض لانتقادات لاذعة عقب الحادث، لعدم تدخلها ووقفها البث المباشر الذي شاهده ما يزيد على 400 شخص، وتم حذفه لاحقا.

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