شكرا لمتابعة خبر عن رهف القنون تحتفل بذكرى ارتباطها بوالد طفلها.. وحذفت هذا المنشور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رهف القنون تحتفل بذكرى ارتباطها بوالد طفلها.. وحذفت هذا المنشور

شاركت الشابة السعودية رهف القنون متابعيها عبر حسابها في موقع “إنستغرام” احتفالها مع الكونغولي “لوفولو أندي” والد طفلها بذكرى ارتباطهما، معلنة ولأول مرة أنها ارتبطت به في يوليو 2019.

===========================================================

ونشرت رهف القنون صورة جمعتها بوالد طفلها ذي الأصل الأفريقي، ومعهما طفلهما الصغير الذي تم إخفاء وجهه بالصورة، ووصفت رهف القنون حبيبها بأنه الحب الحقيقي بالنسبة لها وأنها ستظل تحبه مهما حدث ولم تذكر كلمة زوجي ولكنها قالت “والد ابني” الأمر الذي يعزز الشكوك السابقة بأنهما غير متزوجين بحسب المتابعين وهو ما عرضها لانتقادات من جانبهم.

وعبر تعليق في ذات الصورة التي نشرتها رهف القنون ردّ عليها لوفولو أندي والد ابنها قائلًا: “وأنا كمان بحبك أنت تعنين لي العالم كله.. ربنا يخلينا لبعض عيد زواج سعيد”.

واحتلفت رهف القنون بذلك مع حبيبها بمرور عام على ارتباطهما ببعضهما، غير أن المصطلحات التي تم إطلاقها عرضتها للانتقادات، فقد ذكرت والد ابني ولم تقل “زوجي” حتى كلمة “عيد زواج سعيد” لم تشفع لها لأن تلك الكلمة يتم اعتمادها في الخارج على الارتباط والخطوبة أيضًا، الأمر الذي جعل رهف القنون تحذف منشورها تمامًا من حسابها لمنع الانتقادات ضدها.

وتغزل “أندي” في رهف القنون التي ظهرت وهي ترتدي ملابس فضفاضة تناسبت مع الحمل، ممسكة بهاتفها “النقال”، فقال: “You are the real definition of “fine wine ❤️ My beautiful fiancée , te amo mucho mi amor”، ما يعني: “أنت المعنى الحقيقي للنبيذ الأحمر.. خطيبتي الجميلة.. أحبك جدًا حبيبتي”.

وذكر متابعون أن تعليق أندي يعزز أن علاقتهما خارج إطار الزواج، ولتأكيد ذلك أيضًا هو وضعه لمجسم “خاتم” في تعريفه الخاص به عبر “إنستغرام” وبجواره اسم رهف القنون ولم يكتب كلمة “متزوج” كما العادة عند المتزوجين، لكن الدليل الثاني اعتبره آخرون أنه ليس شرطا أن يكتب كلمة متزوج؛ فالخاتم دليل على الزواج وفق اعتقادهم.

وبالبحث عن مصدر تلك الصور التي تم تداولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، تبيّن أن من نشرها هو “أندي” والد طفل رهف القنون وكانت بتاريخ الـ 11 من يونيو الماضي عبر حسابه في موقع إنستغرام، وكتب تعليقًا باللغة الإنجليزية فتح به بابًا من الجدل حول ما إذا كانت علاقتهما زواجا أم أن علاقتهما خارج إطار الزواج.