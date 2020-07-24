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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قائد عسكري جنوبي بارز يقلب الطاولة على رأس عيدروس الزبيدي ويطلق تهديد ارعب الانتقالي واثار جنونه..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم + نص التهديد )

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