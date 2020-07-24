شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..وزير المالي السعودي يقصم ظهور المغتربين اليمنيين وعائلاتهم بهذا القرار االذي سيجبر كل يمني على الرحيل والخروج نهائيا من السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..وزير المالي السعودي يقصم ظهور المغتربين اليمنيين وعائلاتهم بهذا القرار االذي سيجبر كل يمني على الرحيل والخروج نهائيا من السعودية

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