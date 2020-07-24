توقعات بإستمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع القادم في عدة محافظات

توقع مركز الارصاد الجوية، إستمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية في عدة محافظات خلال الأسبوع القادم.



وقال مركز الارصاد، إن أمطاراً ومتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، ستشهدها أجزاء من محافظات (صنعاء، عمران، حجة، المحويت، ريمة، إب، لحج، الضالع).



وحذّر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.



كما دعا سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة وكذا من الانهيارات الصخرية والطينية.



وتشهد المدن اليمنية، منذ أيام، أمطاراً غزيرة أعقبتها سيول جارفة تسببت بأضرار مادية وبشرية في عدة محافظات يمنية، وكانت أكثرها ضرراً محافظتي حضرموت ومأرب.

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