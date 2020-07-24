شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : هذا مايحدث الان في العاصمة صنعاء تعد الأولى من نوعها تهدد بخطر قادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية ان بعض المنازل في شمال وغرب العاصمة صنعاء تعرضت للغرف جراء استمرار هطول الامطار المتواصل منذ الساعة السادسة قبل مغرب اليوم حتي اللحظة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : هذا مايحدث الان في العاصمة صنعاء تعد الأولى من نوعها تهدد بخطر قادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.