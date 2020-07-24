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عدن - ياسمين التهامي - باتت المحافظات اليمنية عرضة لمخاطر مؤكدة جراء التغيرات التي تشهدها البلاد منذ دخول الصيف، حيث حذر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من تعرض عدة محافظات يمنية خلال الأيام القليلة القادمة لفيضانات وعواصف ماطرة ، داعياً بذات الوقت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال الفلكي الشوافي، في بيان تحذيري، نشره على حسابه بموقع فيسبوك، إن أهم مؤشرات طقس اليمن للاسبوع القادم من مساء الجمعة 24 يوليو 2020 وحتى نهاية الاسبوع القادم، متوقعاً ان تشهد اليمن أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل إلى الغزيرة وشديدة الغزارة على بعض المناطق، أوج الحالة يبدأ من مساء الأحد القادم يوليو.

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فلكي يصدر تحذير عاجل لكافة المواطنين

وتوقع الشوافي ان يتركز الهطول بدرجة رئيسية على السواحل الغربية والمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وتمتد التأثير لتشمل مناطق واسعة من الأحواض الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية وبتعبير آخر من شبوة في منتصف اليمن وما الى غربها من مناطق حتى السواحل الغربية، وبالنسبة للمناطق الشرقية في حضرموت والمهرة فالتوقعات موجودة لهطول أمطار متفاوتة الشدة والتي تصل الى الغزيرة تغطي مناطق واسعة فيها، مع احتمال تدفق بعض الكتل الهوائية الرطبة من منتصف الاسبوع القادم والتي قد تعزز من نشاط بعض الخلايا شديدة الغزارة على أجزاء بسيطة في تلك المحافظات.

ورد الآن: تغيرات كبيرة ومفاجئة.. فلكي يصدر تحذير عاجل لكافة المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة في هذه المحافظات