شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة.. الرئيس السابق علي عبدالله صالح يقود عرض عسكري مهيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وهو في احد العروض العسكرية ويظهر بالصورة تقدم الرئيس صالح لقيادة العرض العسكري المهيب Advertisements

وقال الناشطون ان الصورة التقطت قبل تعيين صالح اركان لواء في المعسكر الواقع بمحافظة تعز واشار الناشطون الى ان الرئيس صالح كان في ذلك الوقت قائد التدريب العسكري باللواء

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