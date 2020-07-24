شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء| تطور مفاجئ تشهده العاصمة.. اندلاع اشتباكات عنيفة بأهم «3» أحياء.. وسقوط قيادات من «العيار الثقيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بصنعاء بأن مسلحين يتبعون مايسمى الأمن الوقائي الحوثي (الأمن الداخلي للمليشيات) وبتوجيهات من قادة بارزين قاموا على مدى اليومين الماضيين باعتقال أكثر من 17 عنصراً ومشرفاً في أحياء «الثورة والسنينة والجراف» في العاصمة على ذمة خلافات بين تلك العناصر والمشرفين قادت بعضها إلى اشتباكات بالأيدي ومواجهات بالأسلحة.

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وفي مربع حي الثورة بصنعاء، قامت قيادات حوثية بنهب أموال وجنابي ثمينة (خناجر) وأسلحة شخصية من مواطنين بواسطة نقاط تفتيش كانت قد نصبتها في الشوارع بغية ابتزاز المارة ونهب ما بحوزتهم.

وأكدت المصادر أن خلافات كبيرة اندلعت بين خمسة مشرفين حوثيين من «صعدة وعمران وصنعاء» في مديرية الثورة بصنعاء، بعد محاولة مشرفي صعدة الاستفراد بمبلغ مليون ريال سعودي جرى نهبها من أحد التجار بتهمة تهريب العملة إلى جانب منهوبات عينية أخرى تمت سرقتها من مواطنين بعد ابتزازهم