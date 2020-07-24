شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة يمنية تتصدر عناوين الصحف البريطانية بعد أكتشافها عقار لانقاذ ملايين البشر حول العالم ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضحت حديث الساعة ووسائل الاعلام العربية والعالمية وتصدرت عناوين الصحف البريطانية لأكتشافها عقار مهم في علاج السرطان.. أنها اليمنية امنيات شايف ابو بكر الشعيبي التي ملاء اسمها عناوين الصحف البريطانية لما حققته من إنجاز علمي متقدم في مجال الطب حيث عملت على راس فريق من العلماء البريطانيين على اكتشاف عقار مهم لعلاج السرطان الذي أودي بحياة ملايين البشر حول العالم .

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