شكرا لقرائتكم خبر عن قناة BBC اكبر قناة عالمية تعتذر عن نشر مقابلة معين عبدالملك كاملة التي استمرت ساعة لهذه الاسباب وهذا موقف مستشار رئيس الوزراء مطيع دماج من البي بي سي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر اعلامي مسئول أن مكتب رئيس الوزراء ابداء انزعاجه من القناة البريطانية BBC بعدم نشرها لقاء رئيس الوزراء معين عبدالملك كاملة والتي استمرت ساعة كاملة دون ان تبدي اي أسباب تذكر.

المصدر أكد أن مطيع دماج مستشار. رئيس الوزراء لشئون الاعلام تواصل مع أنور العنسي مسئول الملف اليمني في القناة موضحا انزعاج رئيس الوزراء من عدم نشر المقابلة ولكن تفاجى برد أن القناة قالت لم يود شيء جديد يثير الاهتمام وان

كلماته متناقضة مع بعضها ومن مصلحته الشخصية عدم نشرها لان كل جملة تناقض الأخرى ولذلك رأت القناة ان عدم نشرها افضل مكتفيه بأخذ مقطع بسيط لا يتجاوز خمس دقائق من اللقاء وحذف ما يقارب من خمسين دقيقة