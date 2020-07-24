شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة تقـتل والدها طعناً والسبب امها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً على قـتل والدها طعناً بالسكين، بعدما اعتدى على والدتها بالضـرب أثناء مشاجرة نشبت بينهما في محافظة القليوبية بمصر.

وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه البالغ من العمر 42 عاماً تعدى على زوجته (36 عاماً) بالضـرب أمام ابنته التي حاولت التدخل لاحتواء الموقف، إلا أنه حاول ضـربها هي الأخرى فاستلت سكيناً وطعنته في منطقة الصدر وتوفي على الفور. وبالتحقيق مع الفتاة من قِبل الجهات الأمنية أقرّت بارتكاب الجريمة، مبينةً أن والدها دائم التعدي عليها بالضـرب ويُسيء معاملتها هي ووالدتها. ووجهت النيابة العامة بحجز الفتاة وعرض الجـثة على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

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