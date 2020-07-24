شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ضهر خطيب “آيا صوفيا” في أول خطبة جمعة بعد تحويلها إلى مسجد يثير استفزاز الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو، لحظة إلقاء رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أول خطبة جمعة في مسجد “آيا صوفيا” منذ 86 عاما.

ولفت ” أرباش” الأنظار إليه بهذا الظهور المستفز خاصة وأنه كان يمسك بسيف في يده، محاولا إعادة إحياء العادة التي كانت لدى السلاطين العثمانيين، وفي دلالة تاريخية هامة، رُفعت راية الأهله الثلاثة على منبر خطيب آيا صوفيا، وهي أيضا من عادات العثمانيين.

ويعد رفع السيف أثناء الخطبة تقليد قديم يعود إلى السلطان العثماني محمد الثاني، قبل فتحه القسطنطينية (اسطنبول)، عندما كانت إدرنة عاصمة للدولة العثمانية.