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شاهد بالفيديو: فتاة سعودية تسير شبه عارية فوق جسر بمدينة جدة السعودية

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: فتاة تسير شبه عارية فوق جسر بمدينة جدة ...كيف تعاملت معها شرطة النجدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة ، دون مراعاة للأنظمة والقوانين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدو أنها تحاول إيقافها. 

ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، فيما قال عدد من المغردين أنها من جنسية أجنبية.

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سعد محمود

سعد محمود

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