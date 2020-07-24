شكرا لبحثكم عن خبر بمدى 4500 كم.. تعرف على مقاتلات "سوخوي 35" التي اشترتها مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتسلم مصر، خلال الأيام المقبلة، أول دفعة من مقاتلات "سوخوي سو-35"، التي تم تصنيعها خصيصا للقوات الجوية المصرية، في نقلة تسليح نوعية تعزز بها القاهرة قدراتها الدفاعية والهجومية.

وقال موقع "توب وور" الروسي المتخصص في شؤون الدفاع، إن الدفعة الأولى من المقاتلات أقلعت من مطار شركة "كومسومولسك أون أمور" للطيران، وتوجهت إلى الجزء الأوروبي من روسيا حيث سيتم تسليمها إلى العميل.

وفي 2018، وقعت روسيا ومصر عقدا لتوريد 24 مقاتلة من هذا الطراز بقيمة ملياري دولار.

ويأتي وصول هذه المقاتلات في وقت صرح فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، بالقول إن "تحديات بالغة الخطورة" تواجه البلاد، وتتطلب أن يكون "المصريون على قلب رجل واحد".

ما الذي يميز "سوخوي سو-35"؟

تعد سوخوي من طراز "سو35" مقاتلة جوية روسية، بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى جيل المقاتلات 4 ، من تصميم شركة "سوخوي".

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ويبلغ طولها نحو 22 مترا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها الجوية فتصل إلى 2800 كم/س على ارتفاع 11 كيلومتر، وهي سرعة تفوق المقاتلة الأميركية الشبح أف 35 التي تبلغ سرعتها 1900كم/س.

أما مدى الطائرة فهو 3600 كيلومتر، وقد يصل أقصى مداها إلى 4500 كم، في حال تمت إضافة خزانات وقود خارجية.

ويمنح هذا المدى الطويل قدرة كبيرة للطائرة على الوصول إلى الأهداف البعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود إذا اقتضى الأمر، لكنها أيضا لديها القدرة على التزود بالوقود في الجو.

القدرة التسليحية

وتتسلح السوخوي 35 بمدفع رشاش داخلي يحتوى على 150 طلقة عيار 30 مم طراز (Gryazev-Shipunov GSh-30-1)، بالإضافة إلى 12 نقطة تعليق (نقطتين تعليق على حافتي الجناحين و6 نقاط تحت الجناحين و4 نقاط تحت هيكل الطائرة) يتم تحميلهم صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن

زودت المقاتلة بأنواع متعددة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك نظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

كما أن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو- جو بعيدة المدى يؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال الجوي مع المقاتلات المعادية الحديثة.