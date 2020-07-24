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وفاة أميرة سعودية في العاصمة الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية ، مساء الخميس، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، حيث دفنت في العاصمة الرياض.

 

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وجاء في بيان للديوان: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض“.

 

وأضاف البيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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