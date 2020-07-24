شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أميرة سعودية في العاصمة الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، وفاة الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، حيث دفنت في العاصمة الرياض.

Advertisements

وجاء في بيان للديوان: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض“.

وأضاف البيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.