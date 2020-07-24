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شحنة مستلزمات طبية من مصر لليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

شحنة مستلزمات طبية من مصر لليمن

الخليج 365

تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة، مساء اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من مساعدات مصرية إلى اليمن.

واشتملت الدفعة الثانية من المساعدات على محاليل طبية وألبسة وقائية، ومستلزمات طبية لمجابهة فيروس .

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