شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أدلة عن فشل كل اللقاحات.. عالم بريطاني بارز يفجر مفاجأة.. كورونا سيظل إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ البروفيسور جون بيل، العالم البارز وأستاذ الطب في “جامعة أكسفورد”، أعضاء البرلمان البريطاني برسالة تحذيرية من أن فيروس كورونا قد “يظل مستوطناً إلى الأبد”، مشيراً إلى أن العنصر المسبّب لعدوى كورونا قد لا يُقضى عليه أبداً.

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وقدم العالم البارز، أدلة تفيد بأن أيّ لقاح محتمل ضدّ الفيروس “من غير المرجّح أن يكون له تأثيرٌ مناعي مستدام فيستمرّ فترة طويلة جداً”.



وأضاف أن “المؤشرات تظهر أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، ثم مزيداً من اللقاحات ومزيداً من الأمراض”.



يذكر أن جون بيل “68” عاماً منح في 2008 لقب فارس تقديراً لمساهماته القيّمة التي قدّمها في مجال الطب.