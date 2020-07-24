شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب وولي العهد السعودي بحثا التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا المعركة ضد جائحة فيروس كورونا و“إنعاش الاقتصادات الدولية“ خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي ”جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية“.