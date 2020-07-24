شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصل أمريكا لاستكمال العلاج وحالته الصحية مستقرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) وصل إلى الولايات المتحدة يوم الخميس لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

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كان مكتب الأمير، الذي يحكم الكويت منذ عام 2006، قد قال هذا الأسبوع إنه خضع لجراحة ناجحة يوم الأحد. ولم يحدد نوع العملية الجراحية.

وكتب مجلس الوزراء الكويتي على حسابه الرسمي على تويتر إن الشيخ صباح وصل إلى مطار روتشستر في الولايات المتحدة. وهناك مدن أمريكية عدة تحمل الاسم نفسه، لكن المجمع الرئيسي لمايو كلينيك، أحد أفضل المستشفيات في البلاد، يقع في روتشستر بولاية مينيسوتا.

وكلف أمير الكويت يوم السبت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح ببعض مهام الأمير الدستورية بصورة مؤقتة.

وكان الشيخ صباح أُدخل العام الماضي مستشفى في الولايات المتحدة خلال قيامه بزيارة رسمية إلى هناك بعدما عانى مما وصفه مكتبه بانتكاسة صحية في الكويت في أغسطس آب. وعاد إلى الكويت في أكتوبر تشرين الأول.