شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقول روسيا أرسلت المزيد من العتاد لخطوط المواجهة في ليبيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تونس (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إن روسيا ترسل على ما يبدو المزيد من المعدات العسكرية إلى مرتزقتها في ليبيا، بما في ذلك مدينة سرت، في انتهاك لحظر الأسلحة.
وقالت قيادة أفريقيا بالجيش الامريكي إن هناك أدلة متزايدة من خلال صور الأقمار الصناعية لطائرات الشحن العسكرية الروسية، بما في ذلك قيام طائرات آي.إل-6 بنقل إمدادات إلى مقاتلين من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.
ويحشد طرفا الصراع قواتهما حول سرت، حيث يمكن لأي تصعيد كبير أن يدفع قوى إقليمية كبرى إلى مستنقع الصراع الفوضوي في ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس. وتدعم روسيا والإمارات ومصر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وقالت قيادة أفريقيا في بيان نشر على موقعها على الإنترنت ”يظهر نوع المعدات وحجمها نية للحفاظ على قدرات قتالية هجومية“.
ونفت روسيا وحليفها الجيش الوطني الليبي تصريحات سابقة للجيش الأمريكي بأن موسكو أرسلت طائرات مقاتلة لدعم قوات فاجنر هناك.
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