شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” جريمة مخيفة تهزّ السعودية .. 4 فتيات مذبوحات بسكين وشقيقهن مشنوقاً في منزلهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاما و14 عاما)، بالسكين، داخل منزلهم.

ووقعت الجريمة أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهم الخمسة الصغار لمتابعة شؤون منزلهم الجديد قبل الانتقال إليه في حي الصفا بالأحساء.

وعند عودة الوالدين إلى منزلهما مع أذان المغرب لم يستجب أحد وكان مقفلا من الداخل، وبعد عدة محاولات تمكن الأب من الدخول ليكتشف أن أبناءه الخمسة مقتولين، ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة.وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية

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وأوضح خال الضحايا أن الشاب ويدعى ”مؤيد“ وهو طالب جامعي تخصص لغة إنجليزية بجامعة الملك فيصل، وجد مشنوقا.

وأكد أن والد الضحايا لم يقم بإبلاغ والدتهم بالحادثة على الفور كي لا تصيب نفسها بأذى، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف غموض الواقعة.



ووفق تقرير لقناة ”أم بي سي“؛ قال أحد الأهالي أن ”الجيران لم يسمعوا أي شيء مطلقا لحظة وقوع الجريمة“.

ورجحت معلومات أولية أن يكون الشقيق هو الجاني، حيث تحوم شبهات بانتحاره شنقا، عقب نحره شقيقاته الأربع.

فيما ذكر أهالي أن ”الشقيق كان معتلا نفسيا، وهو ما يرجح أنه قام بنحر شقيقاته قبل انتحاره“.