شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مقبرة الـ 28 ظابط الذين قتلهم البشير في «حركة 28 رمضان» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف النيابة العامة السودانية عن العثور على المقبرة الجماعية للضباط الذين اتُهم الرئيس المخلوع البشير في قتله بتهمة محاولة الإنقلاب عام 1999خ .

وأكد مكتب النائب العام السوداني ان فريق مكون من 23 خبير مختص شاركوا في التحقيق وتم العثور على المقبرة التي تضم 28 ضابط قتلوا بطريقة وحشية .

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وقال النائب العام في بيان له : مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة، تأسيسًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

وكانت النيابة العامة السودانية قد حققت مع " البشير " في قضية إعدام 28 ضابطًا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ“حركة 28 رمضان .