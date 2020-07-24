وردنا الان : الوزير الميسري يصعق المجلس الانتقالي ويربك حساباتهم بهذا القرار المخيف..لن تصدق ردة الفعل الجنونية للانتقالي على قرار الميسري

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عدن - ياسمين التهامي - المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قرار وزير الداخلية نائب رئيس الوزاء، أحمد الميسري، بتشكيل مجلس تأديبي تابع للوزارة، بأن ذلك القرار يعد ممارسة السلطة لدواعي انتقامية وتصفية حسابات سياسية. وقال فضل الجعدي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومساعد الامين العام: "يصر صاحب الحد والحديد على ممارسة سلطته بصورة مقيتة واخرها احالة عددا من ضباط وزارة الداخلية الى ما سماه المجلس التاديبي" . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، "أن ممارسة السلطة لدواعي انتقامية وتصفية حسابات سياسية يسقط هذه السلطة وصاحبها في وحل التاريخ ، ثم من يؤدب من .؟".

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