رسالة من أحمد علي عبدالله صالح إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز تفاصيل الرسالة

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عدن - ياسمين التهامي - بعث السفير أحمد علي عبدالله صالح برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل. وفيما يلي تنشر وكالة "خبر" نص التهنئة: جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية Advertisements فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد بسم الله الرحمن الرحيم برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني أن أعبر لجلالتكم ومن خلالكم للشعب السعودي الشقيق، عن أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم، وأصدق الأمنيات لجلالتكم بعاجل الشفاء، سائلا الله عز وجل، في هذه الأيام المباركة، أن يمنَّ عليكم بدوام الصحة والعافية لمواصلة قيادة بلدكم وشعبكم بالحكمة والشجاعة المعهودة عنكم، لما فيه مصلحة الأمة العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. السفير/ أحمد علي عبد الله صالح الجمعة 3 ذو الحجة 1441 الموافق 24 يوليو 2020

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