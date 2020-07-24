شكرا لمتابعة خبر عن العقيد الذبحاني بعد تعرض منزلة للقصف الجبناء لا يصنعون مجداً و الصامتون لا ينصرون وطناً والمحايدون اكثر الناس نفاقا. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد تعرض منزلة للقصف الهستري و إستشهاد أحد الافراد فى منزلة قال العقيد عبده نعمان الذبحاني في سلسلة تغريدات على حسابة الشخصي في تويتر رصدها موقع "الخليج 365" ماوجدنا ووجدت المقاومة ثم الألوية العسكرية ومنها اللواء الرابع مشاه جبلي إلا من أجل المواطن وأمنه واستقراره, والقضاء على كل أشكال الانقلاب والفوضى, وأن يكون الحضور الأقوى هو للدولة ومؤسساتها دولة القانون والعدالة, لا قانون الغاب الذي يريده البعض للأسف الشديد. ولا زلنا على العهد جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضاف الذبحاني الجبناء لا يصنعون مجداً و الصامتون لا ينصرون وطناً والمحايدون اكثر الناس نفاقا.. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل منافق وعميل. فيما قال في تغريده سابقة أثناء القصف الان يتعرض منزلي لقصف هستيري من قبل المليشيات التابعة للإمارات وطارق عفاش المتمركزة بجبل بيحان إضافة الى تعرّض المنزل لإطلاق النار من قبل أطقم عسكرية مرت بالقرب منه،خلفت شهيد كل هذا يجري إزاء صمت مريب من قبل قيادة سلطة المحافظة، ورغم هذا سندافع عن الدولة والجمهوريةحتى آخر نفس

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