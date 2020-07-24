شكرا لمتابعة خبر عن تعز : قوات الشرعية بالحجرية تعلن الطوارئ بعد تعرضها لقصف من قبل مليشيا تمولها قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان : بأمر من الملك سلمان وزارة الداخلية السعودية تنفذ اعدام القحطاني عاجل | سعوديون يؤكدون وفاة الملك سلمان .. ويتهمون البلاط الملكي السعودي بالتكتم ؟! شاهد بالفيديو : الراقصة سما المصري تنفجر بالبكاء من داخل السجن .. نيتي كانت كويسة وانا لابسة البكيني شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه Advertisements شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) شاهد بالفيديو والصور .. أمطار غزيرة الان وسيول جارفة تجتاح مدينة سيئون .. وتضرر عددا من المنازل. . والارصاد يوجة تحذر عاجل ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية فلكي يمني شهير .. يكشف اول ايام عيد الاضحى المبارك بعد تعذر رؤية هلال ذو الحجة في السعودية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) عاجل : نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل بالرياض .. والديوان الملكي يصدر بيانا هاما والساعات ‏القادمة ستكون فاصلة في تاريخ المملكة ؟! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�الت مصادر محلية بأن مليشيا تابعة لحمود المخلافي وممولة من قطر هاجمت مواقع اللواء ٣٥ مدرع وقوات الأمن الخاص التابع للشرعية في الحجرية ومدينة التربة جنوبي محافظة تعز. وبحسب المصادر فان مليشيا الحشد التابعة للمخلافي والممولة من قطر قامت بقصف معسكر اللواء35مدرع في جبل بيحان، من مواقع تمركزها في حوش مستشفى خليفة وجوار منزل عبده نعمان القيادي في مليشيا الحشد الشعبي المدعومة قطريًا وكذا معسكر العفا التابع للواء الرابع الخاضع لسيطرة الإخوان. وذكرت المصادر بأن المواجهات فجرتها مليشيا الحشد بعد محاولتها اغتيال القائد الميداني باللواء 35 مدرع مروان البرح ظهر اليوم في مدينة التربة. وأضافت المصادر بأن هذه المحاولة جاءت بعد الانتهاء من تشييع جنديين من عناصر اللواء 35 مدرع قتلا على يد مليشيا الحشد مؤخرا وهما حبيب الذبحاني ومحمد خالد. وعلى صعيد متصل أعلن اللواء 35 حالة الطوارئ وإغلاق المنافذ المؤدية إليه أمام المجاميع العسكرية ابتداءاً من مساء الليلة وحتى إشعار آخر مهيباً بمحافظ تعز العمل على إخراج ميليشيا الحشد من الحجرية تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الدفاع و رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز : قوات الشرعية بالحجرية تعلن الطوارئ بعد تعرضها لقصف من قبل مليشيا تمولها قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.