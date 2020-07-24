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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو كيف تم ضرب تمثال الحرية من الخلف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ الكاميرات لحظة ضرب صاعقة خارقة لتمثال الحرية في مدينة نيويورك من جهة الخلف، خلال عاصفة حدثت يوم أمس ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره مستخدم على "تويتر" أولا، ثم تداولته المواقع الأخرى بشكل واسع، غيوم رمادية داكنة معلقة فوق التمثال، مع اختفاء برق ضخم خلف قاعدته. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة واحتمال هطول برد، بالإضافة إلى تحذيرات من الفيضانات في نيويورك ونيوجيرسي. الكاميرات لحظة ضرب صاعقة خارقة لتمثال الحرية في مدينة نيويورك من جهة الخلف، خلال عاصفة حدثت يوم أمسويظهر مقطع الفيديو الذي نشره مستخدم على "تويتر" أولا، ثم تداولته المواقع الأخرى بشكل واسع، غيوم رمادية داكنة معلقة فوق التمثال، مع اختفاء برق ضخم خلف قاعدته. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من رياح تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة واحتمال هطول برد، بالإضافة إلى تحذيرات من الفيضانات في نيويورك ونيوجيرسي.

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