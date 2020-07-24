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عدن - ياسمين التهامي - ضربة بالكوع أم رقصة الدجاجة؟شاهد كيف تعرض الرئيس الامريكي للأحراج !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا ، حددت قائمة معينة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا. ترأست هذه القائمة الامتناع عن الاتصال الجسدي بين الأشخاص خارج دائرتهم المنزلية خاصة، والذي يتضمن بالطبع المصافحة باليد. وبطبيعة الحال، كان على الشخصيات السياسية العليا، الأكثر عرضة للتحيات والمصافحات، الامتناع عن هذه الحركة ، إذ أن المرض لا يفرق بين الوضع الاجتماعي لشخص وآخر. التحية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي معظم الثقافات التحية اللفظية ببساطة ليست كافية ويجب أن تصحبها "طقوس" خاصة، مثل المصافحة أو التقبيل أو الانحناء. إلا أن جائحة كورونا غيرت الكثير من عاداتنا اليومية بما فيها الترحيب والمصافحة، كما أثر ذلك أيضًا على كبار الشخصيات السياسية. فأصبح الترحيب بالكوع الآن الخيار الأكثر شعبية بين السياسيين في جميع أنحاء العالم

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