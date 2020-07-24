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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودي : تصدر قرار عاجل بشأن عيد الأضحى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ المجلس الأعلى للقضاء في المجلس الأعلى للقضاء في السعودية ، اليوم الجمعة، قرارا مهما يتعلق بعيد الأضحى. وقرر المجلس تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية وكلف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، 42 محكمة و 68 قاضيا منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد. وصرح الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الاضحى المبارك بلغ 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، جازان، جدة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات. وقال الفهيد إنه تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، وجدة.

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