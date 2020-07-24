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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : طلعات جوية مكثفة في سماء المشاعر المقدسة .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ت قيادة المتابعة الجوية، المهام المناطة بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ؛ وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة - عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية ت قيادة المتابعة الجوية، المهام المناطة بها لخدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام ١٤٤١هـ؛ وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة - عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن، وكذلك القوات الجوية الملكية السعودية ، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة تنفيذ مختلف الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية على الأرض في العاصمة المقدسة عمومًا والطرق المؤدية إليها. كما قامت بمساندة نقاط المنع والفرز والتدقيق بإعداد تقارير عاجلة عن أي ملاحظات بالتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً.

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