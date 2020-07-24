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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : "الصحة السعودية" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772 .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 262772 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2241 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2672 حالة وفاة "رحمهم الله". وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44369 حالة والحالات الحرجة 2143. ت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 262772 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2241 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2672 حالة وفاة "رحمهم الله". وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44369 حالة والحالات الحرجة 2143.

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