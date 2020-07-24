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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الموت يفجع عائلة آل سعود وبيان رسمي صادم من الديوان الملكي .. بعد ساعات قليلة من دخول "الملك سلمان" غرفة العمليات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ الموت الأسرة الحاكمة في المملكة العربية الموت الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية (آل سعود) بعد ساعات قليلة من إجراء جراحة دقيقة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إثر أزمة صحية طارئة، أدخل على إثرها أحد مستشفيات العاصمة الرياض. وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نبأ صادم قبل قليل بشأن وفاة داخل الأسرة الحاكمة. وكشف الديوان الملكي السعودي، اليوم ، عن وفاة أميرة من الأسرة السعودية الحاكمة، وقال الديوان الملكي في بيانه: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت عبدالله بن محمد ابن جلوي آل سعود، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الخميس الموافق 2 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض”. في سياق متصل، أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، إجراء عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز عملية جراحية لاستئصال المرارة. الموت يفجع عائلة آل سعود وأفاد الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية بأن “الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، الخميس، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض”. وأوضح أن العملية الجراحية “تكللت بالنجاح، وسيمضي (الملك سلمان) بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي”. والإثنين، أعلنت السعودية، دخول الملك سلمان إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، إثر إلتهاب في المرارة. وتقرر على أثر ذلك تأجيل زيارة كانت مقررة سلفا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، لم يتم الإعلان عن تحديد موعدها الجديد بعد.

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