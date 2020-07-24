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عدن - ياسمين التهامي - إعلامية شهيرة .. بعد تجريدها من ملابسها بالكامل.. شاهد من تكون .. تفاصيل صادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ ادثة مفزعة، عُثر على جثة إعلامية شهيرة عارية، تقدم برنامج تليفزيونيا مشهورا داخل فندق خمس نجوم. وعُر على جثة عالمة النفس "آنا أمبارتسوميان" التي تبلغ من العمر 26 عامًا، كما تم العثور على حقيبة يد سوداء على السرير بجانب جثتها. وكانت آنا تمتلك عدد كبير من المعجبين الأثرياء من رجال الأعمال،كما كانت آنا متزوجة من رجل أعمال يدعى رسلان وكانت من أبرز المشاهير المؤثرين بالتلفزيون في روسيا، حيث صرح محام شهير أن آنا قد تعرضت للتهديد من قبل محصلي الديون، حيث كانوا يتصلون بها 20 مرة في اليوم وعبرت عن خوفها قائلة "أنا خائفة، إنهم عدوانيون للغاية" كما كان لدي آنا 370 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت تتفاخر قائلة "سأرفع أي شخص من ركبتيه" . هذا وقد قامت الشرطة بفتح تحقيقًا حول وفاة آنا المفاجئة، حيث سعى المحققون إلى التعرف على الزائر الذي دخل غرفتها، حيث يتم فحص الجثة لتحديد سبب الوفاة، كما تم العثور على حبوب مشتبه بها غير موصوفة طبيًا في غرفتها بالفندق، وقامت الشرطة بتحليلها أيضًا لمعرفة السبب الحقيقي الوفاة ادثة مفزعة، عُثر على جثة إعلامية شهيرة عارية، تقدم برنامج تليفزيونيا مشهورا داخل فندق خمس نجوم. وعُر على جثة عالمة النفس "آنا أمبارتسوميان" التي تبلغ من العمر 26 عامًا، كما تم العثور على حقيبة يد سوداء على السرير بجانب جثتها. وكانت آنا تمتلك عدد كبير من المعجبين الأثرياء من رجال الأعمال،كما كانت آنا متزوجة من رجل أعمال يدعى رسلان وكانت من أبرز المشاهير المؤثرين بالتلفزيون في روسيا، حيث صرح محام شهير أن آنا قد تعرضت للتهديد من قبل محصلي الديون، حيث كانوا يتصلون بها 20 مرة في اليوم وعبرت عن خوفها قائلة "أنا خائفة، إنهم عدوانيون للغاية" كما كان لدي آنا 370 ألف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت تتفاخر قائلة "سأرفع أي شخص من ركبتيه" . هذا وقد قامت الشرطة بفتح تحقيقًا حول وفاة آنا المفاجئة، حيث سعى المحققون إلى التعرف على الزائر الذي دخل غرفتها، حيث يتم فحص الجثة لتحديد سبب الوفاة، كما تم العثور على حبوب مشتبه بها غير موصوفة طبيًا في غرفتها بالفندق، وقامت الشرطة بتحليلها أيضًا لمعرفة السبب الحقيقي الوفاة

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