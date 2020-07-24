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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير : جماعة الحوثي تصريح ناري وتحذر من تعطيل الحياة .. تفاصيل صادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، نفاذ مخزون الديزل في المناطق الخاضعة لهم، محذرة من تعطل الحياة فيها. جاء ذلك في تصريحات لوزير النفط في الجماعة أحمد عبدالله دارس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء طالبت بالسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب). وقال دارس، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام حوثية خلال الوقفة، إن “كميات الديزل انتهت من مخزون شركة النفط (معنية بتوفير الوقود)”، محذرا من ” تعطل الحياة” في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته نتيجة ذلك. وأضاف أن “وزارة النفط في صنعاء (التابعة لهم)، أطلقت نداء استغاثة وما من مجيب”. وأردف دارس أن “الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تف بالغرض، وأن الأمم المتحدة والعالم لم يسمعوا صوتنا”. وطالب المسؤول الحوثي الأمم المتحدة بـ”القيام بمهامها، وواجبها الإنساني تجاه أكثر من 26 مليون يمني”. وتستهلك المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين قرابة 60 في المائة من الوقود باليمن. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، نفاذ مخزون الديزل في المناطق الخاضعة لهم، محذرة من تعطل الحياة فيها. جاء ذلك في تصريحات لوزير النفط في الجماعة أحمد عبدالله دارس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء طالبت بالسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب). وقال دارس، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام حوثية خلال الوقفة، إن “كميات الديزل انتهت من مخزون شركة النفط (معنية بتوفير الوقود)”، محذرا من ” تعطل الحياة” في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته نتيجة ذلك. وأضاف أن “وزارة النفط في صنعاء (التابعة لهم)، أطلقت نداء استغاثة وما من مجيب”. وأردف دارس أن “الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تف بالغرض، وأن الأمم المتحدة والعالم لم يسمعوا صوتنا”. وطالب المسؤول الحوثي الأمم المتحدة بـ”القيام بمهامها، وواجبها الإنساني تجاه أكثر من 26 مليون يمني”. وتستهلك المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين قرابة 60 في المائة من الوقود باليمن.

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