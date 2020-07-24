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عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي بارز" يتحدث عن خطيئة إبليس في المملكة .. تفاصيل مثيرة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​ الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عن أسفه لإثارة النعرة العصبية، وأفضلية الجنسية الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عن أسفه لإثارة النعرة العصبية، وأفضلية الجنسية السعودية . وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر :” ما أقبح العنصرية وما أقبح فعل من يعير أحدًا بأنه ليس سعودي الأصل.. نحب وطننا ونعتز به ونفخر وهذا أمر محمود لكن من يعتقد أن جنسيته واعتزازه بها يعني أن يحتقر الآخرين ويرى أنه أفضل منهم فهذا من الكِبر “خطيئة إبليس”.. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر”. وقال الكاتب السعودي تركي الحمد إن المواطنة بوتقة تذوب فيها مختلف الأطياف المجتمعية، والأصول العرقية، والاختلافات الدينية والطائفية، والأهواء السياسية، لتكون كل هذه الأمور روافد لدعم المجتمع والوطن، لا لتفكيكه بالنعرات الضيقة والعصبية الجاهلة..التعددية، حين ننبذ التعصب الأعمى، ثراء للفرد والدولة والمجتمع معا. كما علق أحد متابعي الأمير بن مساعد قائلا : ” العنصرية مالها دخل ابي واحد منهم تكلم عن مشاكل المواطن البسيط فقط وحنا وايش استفدنا منهم دايم مايبون الا التحرر ويبون كل شي يخالف الدين وتقول لا نتكلم عنهم. طَيب هم ما تركوا الناس في حالهم شوف توصيات إقبال حتي المرابطين تصوت ضدهم انا وش ابي فيها الا ينتقدها كل يوم لين ربي يشلها”. ليرد عليه الأمير السعودي:” يا أخي الفاضل أتحدث بشكل عام ولم أخص أحدًا بما قلت.. أما من يتجرأ على ثوابت الدين الحنيف وما جاء فيه من أدلة قطعية الدلالة وليس في مسائل فقهية فيها خلاف بين العلماء والمذاهب فهذا فعله أقبح من أي قبح”.

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