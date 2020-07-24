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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : تفاصيل اسباب اعتقال الشيخ عبدالمجيد الزنداني في السعودية !



اعلن حساب معتقلي الرأي عن اعتقال الشيخ عبدالمجيد الزنداني في السعودية. وقال إنه تأكد استدعاء الشيخ #عبدالمجيد_الزنداني للتحقيق معه، ليتم بعدها التحفظ عليه رهن الإقامة الجبرية في مكان التحقيق، ومنعه من الاتصالات والزيارات. وكان المملكة العربية السعودية قد احتضنت الشيخ عبدالمجيد الزنداني بعد فراره من الحوثيين، ومنعته من ممارسة أي نشاط سياسي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل Advertisements جديد اب برس ​

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