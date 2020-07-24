شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ‘‘عادل إمام’’ تذهل العرب والعالم بجمالها الفرعوني الخارق في وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور لها ! .. (فيديو) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:52 مساءً - في ظهور نادر، كشفت سارة عادل إمام عن تفاصيل علاقتها بابيها الممثل المصري عادل إمام، ذلك خلال مقابلة مع التليفزيون المصري، أعادت قناة “ماسبيرو زمان” عرضها.

54042114

وسارة هي الابنة الوحيدة لابنة النجم المصري الأبرز، إلى جانب ابنيه المخرج رامي إمام، والممثل محمد إمام. وهي متزوجة من نجل رجل أعمال مصري.

وفي اللقاء تحدث إمام عن ابنته وقتها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية كلية الإعلام، ووصفها بأن دمها خفيف و”حبة الفراولة في سوق السمك والشيء اللطيف في العائلة”.

Advertisements

واعتبر أن لديها نظرة ثاقبة في الأشخاص عندما تحب شخص أو لا تعجب به يكون رأيها صحيح، وأنها مجتهدة في دراسته.

فيما قالت سارة إن والدها يدللها باسم “ساسو”. وأشارت إلى أنه كان يترك كل الأمور الخاصة بحياتها لوالدتها، هي تراقب ما تفعله وتخبره.

وذكرت أن أي شيء تريده تطلبه من والدتها أولاً، وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالرهبة ناحية والدها في الصغر، إلا أنه بعد دخولها الجامعة تقربت من والدها أكثر وأصبحت تحكي له كل شيء وتأخذ نصائح منه.

54042114