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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الحلبة ولا السلتة ولا السحاوق..أشهر طبيب بريطاني يباغت الجميع ويكشف سر فحولة اليمنيين وقوة نشاطهم الجنسي المرتفع عن باقي الدول العربية (صورة )

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