شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول جمعة في "آيا صوفيا" منذ 86 عاما! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبث "عربي21" بشكل مباشر صلاة الجمعة، من أمام باحات آيا صوفيا وداخلها، على صفحتها في "فيسبوك" في يوم يعتبره الأتراك "تاريخيا" لافتتاح المسجد، في حدث يثير مشاعر الكثيرين الذين جاءوا من مختلف الولايات التركية للمشاركة.

والمواطنون الأتراك على موعد الجمعة ليشهدوا أول صلاة في آيا صوفيا، التي تعد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ المنطقة، ورمزا لفتح إسطنبول في 29 أيار/ مايو 1453.

حشد كبير

وبحسب مراسل "عربي21"، الموجود في باحات المسجد منذ الصباح، فإن دخول الضيوف والمشاركين إلى مناطق فعاليات افتتاح آيا صوفيا، بدأ من الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

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وكان لافتا الحضور الأمني الكبير في المكان، وإلزام المصلين والمشاركين بلبس الكمامات، وإحضار سجادات الصلاة.

وأضاف المراسل أن الأتراك توجهوا بالآلاف إلى باحات المسجد للمشاركة في الصلاة وفعاليات الاحتفال بالافتتاح، وهم يهتفون: "يالله بسم الله.. الله أكبر".

وأكد أن الفعاليات بدأت بتلاوة القرآن الكريم في الساعة العاشرة صباحا، من قراء وحفظة بينهم عرب، بدأوا حينها من الجزء الأول من القرآن، ومن ثم سيتلون سور الكهف ومريم وياسين والفتح، وبعدها الإخلاص والفلق والناس. وسيقوم رئيس هيئة الشؤون الدينية علي إرباش بتلاوة دعاء ختمة القرآن.

وتم تخصيص خمسة أماكن مفتوحة لاستقبال المصلين، اثنين للنساء وثلاثة للرجال.



وحددت ساحة آيا صوفيا وميدان السلطان أحمد وامتداد شارع الباسيليكا للرجال، فيما خصصت حديقة محمد عاكف والمنطقة المجاورة لضريح السلطان أحمد للنساء.

ولفت المراسل إلى أن الشخصيات التي أكدت مشاركتها اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل بالفعل إلى المسجد، وزعيم الحركة القومية دولت بهتشلي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وعدد كبير من المسؤولين والوزراء.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة وصول أردوغان مرتديا الكمامة، للمسجد الذي أشرف بنفسه على تجهيزاته قبل الافتتاح.