شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: عودة الرئيس " هادي " بشكل نهائي الى " عدن " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الوزراء معين عبد الملك عن موعد عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال رئيس الوزراء في حوار مع برنامج «رأي عام» على قناة «TEN» المصرية، إن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن بموجب اتفاق الرياض.

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وأكد أن هذه الخطورة ستعيد لها قدرتها بشكل كبير بدلاً من النزاعات التى أثرت على دورها، وللأسف ضاعت فرص كبيرة بسبب ذلك وفق قوله.

وحول العقبات التي تعترض تشكيلها، أكد معين عبد الملك أن الصعوبات متوقعة فى أي نقاشات، بالذات مع تشكيل حكومة، مضيفاً "هناك توافقات كبيرة والأمر يعود للرئيس فى النهاية،.

ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.