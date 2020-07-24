شاهد الان محافظة جنوبية تكسر شوكة الانتقالي وتفض الاعتصامات وتسيطر علي الساحات ( صور )

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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت مجاميع قبلية من ابناء محافظة المهرة عصر الجمعة على ساحة الاعتصامات الرئيسية بمدينة الغيضة.. وانتشر مسلحون قبليون من ابناء المحافظة في منصة الاحتفالات الرئيسية وتمركزوا فيها.

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