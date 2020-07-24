شاهد ماذا فعل "أردوغان" قبيل صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا" (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، آيات من القرآن الكريم، في مسجد "آيا صوفيا" قبيل أدائه أول صلاة جمعة فيه بعد 86 عاما.
وبحسب وكالة "الأناضول"، جاءت تلاوة أردوغان، في إطار البرنامج الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد.
وجاءت تلاوة أردوغان، في إطار البرنامج الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد.
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