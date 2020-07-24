شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام الكلى و طرق علاج حصوات الكلى بمواد طبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسباب آلام الكلى ، يعاني الكثير من آلام شدية في الكلى وقد لايعرف الأسباب وراء تلك الآلام، حيث بوجه عام الآلام التي نشعر بها في الكلى، إن دلت تدل على عدم قدرة الكلى على التخلص من الماء بداخلها، مما يؤدي ذلك إلى تجمعه داخلها والشعور بالمغص والألم الشديد في الكلى، ويحدث المغص الكلوي أثناء انسداد المسالك البولية، والتي من خلالها يمر ويعبر الماء الآتي من الكليتين للتخلص منه.

ما هي أسباب آلام الكلى ؟

زيادة الأملاح في البول .

وجود حصوات بداخل الكلى أو الحالبين .

وجود التهابات في المجاري البولية .

وجود صديد في المسالك البولية .

أهم النصائح للتخفيف والابتعاد عن آلام الكلى

شرب المياه وبكثرة، حيث تقوم المياه بتنقية الكليتين من من الأملاح والرواسب .

عدم الإكثار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة من الأملاح مثل السبانخ .

التقليل من الأطعمة التي تحتوي على حمض البوليك، كالبيض و اللحوم و الشيكولاته .

يجب الابتعاد عن الوزن الزائد .

الاهتمام بالطعام الصحي والتغذية الصحيحة.

ممارسة الرياضة، يعمل على الوقاية من الإصابة بحصوات الكلى.

طرق علاج حصوات الكلى بمواد طبيعية

شرب ماء الفاصوليا: حيث أثبتت التجارب أن ماء الفاصوليا المغلية، دور كبير في التخلص من حصى الكلى .

ماء البقدونس: نقع كمية من البقدونس في ماء مغلي، وتناوله يساعد على التخلص من حصوات الكلى .

الحلبة: غلي بذور الحلبة وتناول 3 أكواب باليوم، له فاعلية كبيرة للتخلص من الحصوات وبشكل سريع .

الشعير: غني عن التعريف، له دور كبير في التخلص من حصوات المسالك البولية، يتم غليه وتناوله على الريق، ويضاف إلى كوب الشعير ملعقة خل تفاح، يتم تحليته بعسل.

العنب: عصير العنب من العصائر التي تقوم بطرد حصوات الكلى والتخلص منها .

القصب: عصير القصب من أفضل العصائر، حيث إنه يساعد على التخلص من حصى الكلى، والتخلص من الأملاح.

الزنجبيل: مميز وله فوائد كثيرة، فلا يمكن الاستغناء عنه وله دور في طرد والتخلص من حصوات الكلى.

النعناع: مفيد جدًا لمعالجة حصوات الكلى، ويساهم بشكل كبير على إدرار البول وعد تركز المياه في الكلى .

تحديث: إن الكلى من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، حيث تقوم الكلى بتخليص الجسم من الأملاح الزائدة كما أنها تحافظ على مستوى الماء في الجسم، تعمل الكلى على تنظيف ضغط الدم لذلك يجب الاهتمام بها والعمل على تجنب أي سلوكيات قد تعمل على إلحاق الضرر بالكليتين.

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