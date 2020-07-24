شكرا لقرائتكم خبر عن احمد علي عبدالله صالح يخرج عن صمته ويبعث بهذه الرسالة لأحد ملوك الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن - ياسمين التهامي - عث السفير أحمد علي عبدالله صالح برقية تهنئة لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل.

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