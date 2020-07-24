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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غداً السبت .. مسيرة شعبية في التربة رافضاً للتحشيد العسكري من قبل الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
تشهد مدينة التربة جنوب غرب تعز، غداً السبت، مسيرة شعبية حاشدة، للتعبير عن رفضهم للتحشيد العسكري والتحريض الذي تقوم به ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح الذي يسعى للسيطرة على المدينة .
وذكرت مصادر محلية أن المسيرة غداً هدفها أيضاً المطالبة بكشف نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الشهيد القائد/ عدنان الحمادي للرأي العام، وسرعة تسليم المطلوبين أمنياً بجريمة الاغتيال للعدالة .
ولفتت المصادر، إلى أن المسيرة جاءت بعد التأليب والتحريض والتحشيد العسكري من قبل ميليشيا الحشد الشعبي لمناطق ريف تعز الجنوبي الذي يهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، وهي المناطق التي تولى تأمينها وحمايتها الشهيد القائد واللواء ٣٥ مدرع منذ اندلاع الحرب مع قوى الانقلاب الإمامية .
وأكدت المصادر أن أبناء ريف تعز الجنوبي يرفضون أن تكون منطقتهم بوابة عبور للميليشيا المتطرفة وقوى الإرهاب نحو مناطق الجنوب والمنافذ البحرية الاستراتيجية.
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